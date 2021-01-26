قرقاش يهنئ بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية

هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية بعد ترشيحه من قبل الرئيس جو بايدن.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "أهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.. محترف ويتمتع بسحر وتواضع ونتطلع إلى توسيع علاقاتنا الاستراتيجية الثنائية".

Congratulations to HE Antony Blinken confirmation as Secretary of State of the United States of America. A thoughtful professional with disarming charm & humility. Looking forward to further expand our bilateral strategic relations. pic.twitter.com/KGni5tjw7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 26, 2021

وقد حصل بلينكن على 78 صوتا لصالحه مقابل 22 ضده، وذلك بحسب النتائج التي بثها موقع مجلس الشيوخ الإلكتروني.

ويتوقع أن يؤدي بلينكن (58 عاما) في أقرب وقت اليمين الدستوري في منصبه الجديد.

المصدر: RT