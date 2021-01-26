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مجلس الشيوخ يرفض تحركا من قبل الجمهوريين لوقف عملية عزل ترامب

قرقاش يهنئ بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية

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قرقاش يهنئ بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية
Reuters
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هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية بعد ترشيحه من قبل الرئيس جو بايدن.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "أهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.. محترف ويتمتع بسحر وتواضع ونتطلع إلى توسيع علاقاتنا الاستراتيجية الثنائية".

وقد حصل بلينكن على 78 صوتا لصالحه مقابل 22 ضده، وذلك بحسب النتائج التي بثها موقع مجلس الشيوخ الإلكتروني.

ويتوقع أن يؤدي بلينكن (58 عاما) في أقرب وقت اليمين الدستوري في منصبه الجديد.

المصدر: RT

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