جونسون يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم تقييد إمدادات لقاحات كورونا إلى بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يريد من دول الاتحاد الأوروبي أن تقيد إمدادات لقاحات فيروس كورونا لبريطانيا.

وبعد سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي طلب من شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca تحويل الجرعات من المملكة المتحدة لتعويض النقص في الإمدادات، قال جونسون: "لا أريد أن أرى القيود المفروضة على اللقاحات أو مكوناتها".

كما أعرب عن ثقته بالحفاظ على إمدادات لقاح كورونا في بريطانيا، مشيرا إلى أن الدرس المستفاد من الوباء هو أن الدول بحاجة إلى أن تعمل مع بعضها.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك لإجبار شركات الأدوية على احترام العقود التي وقعتها لتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال ميشيل في تصريح يوم الأحد: "نخطط لجعل شركات الأدوية تحترم العقود التي وقعتها ... باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لنا".

المصدر: "رويترز" + RT