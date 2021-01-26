مرشحة بايدن لوزارة التجارة تتعهد بحماية الشبكات الأمريكية من "هواوي" وZTE

تعهدت جينا رايموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند ومرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير التجارة، بحماية شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة من شركات صينية مثل "هواوي" وZTE.

وقالت رايموندو في شهادة أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "سأستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفي إلى أقصى حد ممكن لحماية الأمريكيين وشبكتنا من التدخل الصيني أو أي نوع من التأثير غير المباشر".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت تسعى للتخلص من معدات الشركات الصينية الخاصة بشبكات الاتصال، معتبرة إياها خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

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وكان الكونغرس قد وافق في ديسمبر الماضي على تخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل استبدال معدات "هواوي" وZTE في الشبكات الأمريكية.

وتشير التقارير الإعلامية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن لا تنوي تغيير الموقف تجاه الصين بشكل جذري، بينما قال البيت الأبيض إن بايدن سيتعامل مع الصين "بمنهج الصبر".

المصدر: "رويترز"