طهران: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات جديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى أي مفاوضات جديدة".

وفي تصريح له على هامش اختتام الدورة الخامسة لـ"جائزة الطابوقة الذهبية العالمية" التي استضافتها بلدية طهران، قال خطيب زادة: "يجب على الولايات المتحدة، بصفتها منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، إنهاء جميع العقوبات بشكل فعال، والعودة إلى 20 يناير 2017".

ومن جهة أخرى، أشار خطيب زادة إلى أن إيران لطالما رحبت بالانفراجات السياسية على صعيد العلاقات مع شتى دول العالم، بما فيها السعودية.

وأضاف: "فور إصلاح (السعودية) سياساتها الخاطئة والعودة عن هذا المسار، فإن صدرنا رحب للتفاوض معها".

واعتبر أن الانفتاح في العلاقات بين إيران والسعودية يمكن أن يكون مقدمة جيدة لحل بعض العقبات وتذليل المخاوف بين البلدين.

وأشار خطيب زادة إلى أن "عمليات قصف اليمن من جانب السعودية وحلفائها لا تزال مستمرة، كما أن الشعب اليمني يمر بأشد أنواع الضغوط والحصار الاقتصادي".

عمر هواش

المصدر: RT