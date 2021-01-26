إيطاليا تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس الاثنين.

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وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10593 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2485956.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا يوم 22 يناير 13633 حالة، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629، وفي 25 يناير 8562.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 541 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 86422 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة بـ"كوفيد-19" يوم 22 يناير 472 حالة، وفي 23 يناير 488، وفي 24 يناير 299، وفي 25 يناير 420.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 1917117 شخصا بعد رصد 19256 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT