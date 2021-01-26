عراقجي: مستعدون للحوار حول أمن منطقة الخليج مع دولها دون أي تدخل أجنبي

أعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن بلاده "مستعدة للحوار حول أمن منطقة الخليج مع دولها دون أي تدخل أجنبي".

وقال عراقجي إن "التعاون بين دول الخليج في مختلف المجالات يمكن أن يحقق مستقبلا واعدا للمنطقة"، مشددا على أن "ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي يتحقق عبر دول المنطقة من خلال التعاون الجمعي من دون تدخلات أجنبية".

وأضاف: "طهران لن تتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد أو أي ملفات خارج الاتفاق الحالي"، مبينا أن "أي مفاوضات مع الدول 5+1 ستقتصر فقط على طريقة تنفيذ الاتفاق النووي".

عمر هواش – طهران

المصدر:RT