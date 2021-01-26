ظريف: واشنطن من خرق الاتفاق النووي بدون سبب وينبغي عليها تصحيح الخطأ

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق النووي بدون سبب ولذلك يجب أن تصحح خطأها".

وتساءل ظريف في تغريدة عبر "تويتر": "لماذا يجب على إيران، الدولة التي وقفت حازمة وهزمت 4 سنوات من الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الوحشي الذي تم فرضه في انتهاك لخطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي، إظهار بادرة حسن النية أولا؟".

وشدد على أن "الولايات المتحدة هي التي خرقت الصفقة بدون سبب. يجب أن تصحح خطأها؛ ثم ستقوم إيران بالرد".

Why on earth should Iran—a country that stood firm & defeated 4 years of a brutal US economic terrorism imposed in violation of JCPOA & UNSC Resolution—show goodwill gesture first?



It was the US that broke the deal—for no reason. It must remedy its wrong; then Iran will respond. — Javad Zarif (@JZarif) January 26, 2021

المصدر: RT