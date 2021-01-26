شومر: الديمقراطيين سيمضون قدما في خطة بايدن للإغاثة من كورونا دون دعم جمهوري

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن حزبه سيمضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا دون دعم جمهوري "إذا ما لزم الأمر".

وشدد شومر: "نريد العمل مع زملائنا الجمهوريين لدفع هذا التشريع بطريقة من الحزبين. لكن العمل يجب أن يمضي قدما، ويفضل أن يكون ذلك مع زملائنا الجمهوريين، ولكنه سيحصل بدونهم إذا لزم الأمر".

وكان بايدن أعلن يوم الجمعة الماضي، التوقيع على خطة الإغاثة الاقتصادية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية السلبية.

وأكد أن خطة إنقاذ الولايات المتحدة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر، مبينا أنه "سيتم توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أكبر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا، مضيفا: "قطاع التعليم في الولايات المتحدة خسر أكثر من 600 ألف وظيفة كما أن 14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم وكثير منهم مهددون بالطرد من منازلهم".

المصدر: "رويترز" + وكالات