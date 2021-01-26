المفوضية الأوروبية: الوقت الذي أمضاه ترامب في البيت الأبيض قد يكون أضر بالديمقراطية بشكل دائم

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن زعماء العالم قلقون من أن الديمقراطية قد تكون تضررت بشكل دائم خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي كلمة لها خلال قمة دافوس، ذكرت فون دير لاين أنه " قبل عام، تركزت المحادثات الثنائية بشكل أساسي حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستفرض تعريفات عقابية على شركات صناعة السيارات الأوروبية"، مشيرة إلى أنه "اليوم وبعد عام، نحن قلقون بشأن ما إذا كانت الديمقراطية نفسها قد تعرضت لأضرار دائمة في السنوات الأربع الماضية".

وقالت إنه يجب علينا أن نتطرق ونعالج "الجوانب المظلمة" للمنصات الرقمية، مضيفة: "مثل الكثير كان اقتحام مبنى الكابيتول بمثابة صدمة لي. نسارع دائما إلى القول: الديمقراطية والقيم هي جزء من حمضنا النووي. وهذا صحيح، لكن يجب علينا رعاية ديمقراطيتنا كل يوم، والدفاع عن مؤسساتنا ضد القوة المدمرة لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والتحريض على العنف".

كما دعت فون دير لاين الإدارة الأمريكية الجديدة إلى العمل مع أوروبا بشأن القضايا التنظيمية لمنصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "فوربس" + CNBC