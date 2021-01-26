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البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة للوفيات بكورونا

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البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة للوفيات بكورونا
Reuters RAFAEL MARCHANTE
شارع خال من الناس في العاصمة البرتغالية لشبونة في زمن جائحة فيروس كورونا.
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أعلنت السلطات الصحية البرتغالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 291 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل مستوى غير مسبوق لهذا المؤشر في البلاد.

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وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10765، مقابل 6923 في بيانات أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 653878 حالة.

وذكرت الإدارة أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 291 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 252 في إحصائية الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11012 متوفيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مستشفيات البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة في أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض بعد أن تم فرض الإغلاق العام يوم 14 يناير.

المصدر: وكالات

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