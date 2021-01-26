"غوغل" تعلق تبرعاتها للمشرعين الذين صوتوا ضد التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة "غوغل" أن لجنة العمل السياسي التابعة لها لن تقدم تبرعات لأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين صوتوا ضد التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إنه بعد قيام "غوغل" بمراجعة داخلية لمساهمتها السياسية في أعقاب أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول، والتي أثارتها ادعاءات غير مدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه بأن انتخابات 2020 تم تزويرها لصالح الرئيس جو بايدن، "قرر مجلس إدارة NetPAC أنه لن يقدم أي مساهمات في هذه الدورة لأي عضو في الكونغرس صوت ضد التصديق على نتائج الانتخابات".

و يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شركة "فيسبوك" في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعلق إنفاقها السياسي للربع الأول من عام 2021، وقالت مايكروسوفت يوم الأحد إنها أوقفت التبرعات السياسية أثناء مراجعة ما إذا كانت ستعلق المزيد من المساهمات للمشرعين الذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات.

المصدر: "The Hill"