كوريا الجنوبية.. كشف نتيجة اختبار فيروس كورونا لوزير الصحة بعد مخالطته لمصاب

قال مكتب وزير الصحة الكوري الجنوبي كوون دوك تشول، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد للوزير جاءت سلبية، بعد مخالطته لموظف في الوزارة مصاب بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة بأن الوزير سيخضع لاختبار ثان بعد يومين أو ثلاثة أيام بالنظر إلى فترة حضانة الفيروس.

كما خضعت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بعد مخالطتها للوزير كوون، لاختبار "كوفيد-19" وتنتظر نتيجته، حيث من المتوقع أن تظهر يوم الأربعاء وفقا للسلطات الصحية.

إلى ذلك، تخطط الحكومة لاتخاذ قرار بشأن تعديل تدابير التباعد الاجتماعي لكبح انتشار كورونا وما إذا كان سيتم تمديد فترة حظر التجمعات الخاصة لـ5 أشخاص وأكثر وغيرها من التدابير الخاصة.

وتعتقد الحكومة بأن هناك حاجة إلى تخفيض مستوى التباعد الاجتماعي نظرا للتباطؤ المعتدل في عدد الإصابات اليومية بكورونا.

المصدر: "يونهاب"