وزيرة مكسيكية: الرئيس يتعافى بشكل جيد من إصابته بفيروس كورونا

قالت وزيرة الداخلية المكسيكية أولغا سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حافظ على قوته ويتعافى بشكل جيد من إصابته بفيروس كورونا.

وقد أعلن أوبرادور، يوم الأحد الماضي، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ بتلقي العلاج.

وفي حديث في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من الإعلان الرئاسي، قال مسؤول صحي إن الرئيس "في حالة مستقرة" وإن الأعراض خفيفة حتى الآن، مضيفا أن "فريقا من المتخصصين يعتني بصحة الرئيس".

وتواجه المكسيك موجة وبائية ثانية، وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت حتى الآن نحو 150 ألف وفاة وحوالي 1.8 مليون إصابة.

المصدر: "رويترز"