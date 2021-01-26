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وسائل إعلام: المواطنة الروسية الجريحة في اسطنبول استعادت وعيها

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وسائل إعلام: المواطنة الروسية الجريحة في اسطنبول استعادت وعيها
smotrim.ru
ألكسندرا روسانوفا
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استعادت المواطنة الروسية التي تعرضت لاعتداء من قبل رجل مسلح بسكين في اسطنبول التركية وعيها، حسبما كشفت أختها في حديث لموقع Life.ru الإخباري، اليوم الثلاثاء.

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وتحدثت ماريا روسانوفا للموقع أن الأطباء في المستشفى الذي نقلت أختها ألكسندرا إليه بعد تلقيها سبع طعنات بالسكين في بطنها، استعادت وعيها ويقيم الأطباء حالتها بالمستقرة.

وذكرت ماريا أن أختها تعمل كعارضة أزياء، مشيرة إلى أن الحادث لم يسبب معاناة جسدية لها فقط، بل وأضرارا معنوية كذلك. وأضافت أن ألكسندرا وصلت إلى تركيا كسائحة ولاتقيم في اسطنبول ولم تخالط مهاجمها أبدا.

ويوم الأحد الماضي، تعرض ثلاثة مواطنين روس وهم رجل وامرأتان، لاعتداء من قبل رجل مسلح بسكين في منطقة بشكتاش وسط مدينة اسطنبول التركية. وتبين أن المعتدي الذي ألقت الشرطة القبض عليه، جامع قمامة يعاني من مشاكل نفسية.

المصدر: Life.ru

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