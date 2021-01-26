الخارجية البريطانية تطلب تخفيض المساعدات الخارجية إلى النصف على الأقل

قال حزب العمال البريطاني إن الدبلوماسيين البريطانيين تلقوا تعليمات بإيجاد طرق لتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة تصل إلى 50% خلال الأسابيع الـ6 المقبلة أي قبل السنة المالية المقبلة.

وقالت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، إن سفراء بريطانيا تلقوا تعليمات من وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بقطع 50 إلى 70% من ميزانية المساعدة، مؤكدة أن التخفيضات بهذه السرعة للمساعدات تعتبر "كارثية".

وأضافت تشامبيون: "ليس هناك شك في أن هناك أرواحا ستفقد نتيجة لذلك وستدمر مكانتنا العالمية كعاملين في المجال الإنساني".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإنه من المقرر أن تدلي وزارة الخارجية ببيان مكتوب تحدد فيه خطط الإنفاق على المساعدات، مشيرة إلى أن ميزانية المساعدات الخارجية الحالية تبلغ حوالي 15 مليار جنيه إسترليني أي حوالي 20 مليون دولار أمريكي.

المصدر: "الغارديان"