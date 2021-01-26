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ميركل تدعو للتعاون في مجال اللقاحات "لأنها طريق الخروج من الأزمة"

أخبار العالم

ميركل تدعو للتعاون في مجال اللقاحات
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، إن اللقاحات تقدم أفضل طريقة للخروج من أزمة فيروس كورونا، منوهة بضرورة ضمان توزيع الأدوية واللقاحات بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وأضافت ميركل في كلمتها أمام القمة الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي عبر رابط الفيديو، أن "اللقاحات تقدم أفضل طريقة للخروج من أزمة فيروس كورونا.. من الضروري أيضا دعم البرامج التي تدعم وصول البلدان الفقيرة إلى اللقاحات".

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وتابعت قائلة: "لقد أصبح من الواضح بالنسبة لي أكثر مما كان عليه من قبل أننا بحاجة إلى اختيار نهج متعدد الأطراف، وأن نهج العزل الذاتي لن يحل مشاكلنا. ونرى ذلك في المقام الأول في مسألة التطعيم لأنه السبيل للخروج من الوباء".

المصدر: "رويترز"

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