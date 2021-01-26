تركيا تعلن إرسال مستشارين عسكريين إلى بغداد لدعم الجيش العراقي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إرسال 25 مستشارا عسكريا إلى بغداد لدعم الجيش العراقي، ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

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وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء إن"مستشارينا العسكريين ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق، في إطار بعثة الناتو بالعراق".

وأضافت: "سيؤدي 25 عنصرا، أحدهم برتبة عميد، مهاما ضمن بعثة الناتو في العراق".

والأسبوع الماضي، أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع المسؤولي في بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة.

وقال أكار: "بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".

المصدر: "الأناضول"