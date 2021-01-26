مسؤول: برنامج "كوفاكس" تعهد بتخصيص 112 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا لأفغانستان

قال مسؤول صحي أفغاني إن برنامج "كوفاكس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تعهد بتخصيص 112 مليون دولار لشراء اللقاحات المضادة لكورونا من أجل تطعيم 20 في المئة من سكان أفغانستان.

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وقال وحيد مجروح، وكيل وزارة الصحة الأفغانية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحصول على اللقاحات سيستغرق نحو ستة أشهر، لكن السلطات تجري محادثات للحصول عليها قبل ذلك.

وبرنامج "كوفاكس" هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا. ويستهدف تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 في المئة من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.

وإلى جانب "كوفاكس"، قال رئيس البرنامج الموسع للتطعيم في وزارة الصحة الأفغانية، الدكتور غلام داستاجير نازاري، لـ"رويترز" إن البلاد تلقت أيضا تعهدا بنصف مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند.

وأضاف نازاري: "سيصل لقاح "أسترازينيكا"، الذي يصنع في الهند، قريبا إلى أفغانستان".

وتابع أن الحكومة لا يشغلها سوى موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح، وأن عملية ما قبل التأهيل بدأت بالفعل.

وسيجري تنفيذ برنامج التطعيم بأفغانستان في خضم القتال المستمر بين حركة "طالبان" والقوات الحكومية والهجمات المتزايدة على وسائل الإعلام ودعاة حقوق الإنسان، لكن نازاري قال إنه يعتقد أن "طالبان لن تعارض العملية، لأنها لن تجري من بيت إلى بيت".

وقال نازاري: "في السابق عارضت طالبان التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لأنه كان من بيت إلى بيت. ولم تعارض طالبان أي حملة تنفذ في المراكز الصحية".

ولم يرد المتحدث باسم "طالبان" فورا على طلب لـ"رويترز" للحصول على تعليق.

المصدر: رويترز