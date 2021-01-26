 
مباشر

عملية طعن تخلف عددا من الجرحى في فرانكفورت والشرطة تقبض على المنفذ

أخبار العالم

عملية طعن تخلف عددا من الجرحى في فرانكفورت والشرطة تقبض على المنفذ
5vision.media
من مكان الحادث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmzv

خلفت عملية طعن جرت اليوم الثلاثاء في مدينة فرانكفورت الألمانية عددا من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.

إقرأ المزيد
مجلة
مجلة "فوكوس": إصابة عدة أشخاص باعتداء طعن في بلدة أوبرهاوزن الألمانية واعتقال مشتبه به

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت. وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

من جهته، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلا عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت على موقع "تويتر" قائلة: "لا يوجد خطر على حياة المصابين".

المصدر: "hessenschau.de"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا