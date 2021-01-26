وباء كورونا يُنعش مبيعات الحواسيب المحمولة في اليابان في 2020

ارتفعت شحنات الحواسيب المحمولة في اليابان بنسبة 25,1 بالمائة سنة 2020 محققة قفزة قياسية، بعد زيادة الطلب عليها للعمل في البيوت، بسبب القيود التي يفرضها تفشي وباء كورونا في البلد.

لكن هذا السبب ليس الوحيد الذي حفز هذه القفزة، تقول صحيفة "كيودو نيوز" اليابانية نقلا عن هيئة الصناعات الإلكترونية والمعلوماتية المحلية، بل ساهمت فيها أيضا السياسة المعتمَدة من طرف الحكومة لتوفير حاسوب لكل طفل من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية. وبلغ عدد الوحدات من الحواسيب التي تم إرسالها إلى الزبائن خلال العام الماضي 8,9 مليون وحدة.

خلال شهر ديسمبر الماضي لوحده، سجلت اليابان ارتفاعا في شحنات الحواسيب المحمولة بأكثر من ضعف نظيراتها العام الماضي، لتصل إلى 1,5 مليون وحدة.

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المصدر: وكالة "Kyodo News" اليابانية