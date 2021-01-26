 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل زيادة حادة للوفيات بكورونا مع تجاوز حصيلتها مستوى 100 ألف حالة

في مواجهة كورونا..ماليزيا تعلن أنها ستستورد أكثر من 18مليون جرعة من اللقاح الروسي واللقاح الصيني

أخبار العالم

في مواجهة كورونا..ماليزيا تعلن أنها ستستورد أكثر من 18مليون جرعة من اللقاح الروسي واللقاح الصيني
Reuters SHAMIL ZHUMATOV
عبوة لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmzi

أكدت وزارة الصحة الماليزية أن الحكومة أبرمت صفقات مع شركتين محليتين لشراء 18.4 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهي لقاح "Sputnik V" الروسي، ولقاح "سينوفاك" الصيني.

إقرأ المزيد
"سبوتنيك-V": علماء العالم.. هل اتحدوا؟

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن شركة الأدوية الماليزية "Duopharma"، ستزود الحكومة بـ 6.4 مليون جرعة من لقاح "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا، الذي ينتجه معهد غاماليا الروسي.

 ولفتت إلى أن شركة "ماليزيا فارمانياجا بيرهاد"، ستوفر 12 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، المضاد لهذا الفيروس.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الكثير من الدول، بينها الجزائر، وفلسطين، والإمارات، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيلاروس، وصربيا، وفنزويلا، وباراغواي، وتركمانستان، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: "رويترز" + "وكالات روسية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا