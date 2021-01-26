ظريف: لا بد من مواصلة التعاون بين طهران وموسكو لإنقاذ الصفقة النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة التعاون بين بلاده وروسيا من أجل إنقاذ الصفقة النووية الإيرانية.

إقرأ المزيد

وقال ظريف أثناء محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "أود أن أوجه خالص شكري لروسيا الاتحادية على موقفها البناء والمبدئي جدا إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة. لا بد من استمرار تعاوننا ووحدة رؤيتنا من أجل إنقاذ هذه الاتفاقية البالغة الأهمية، في ظل الأخطار والتخوفات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة، من جانب واحد".

وحامت الشكوك حول مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بملف برنامج طهران النووي، بعد انسحاب واشنطن منها من طرف واحد في 8 مايو 2018 وفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد القطاع النفطي الإيراني. وبعد مرور عام واحد على هذا الحدث، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تعلق جزءا من التزاماتها بموجب الصفقة النووية. وفي 5 يناير عام 2020، أعلنت إيران دخول تقلص التزاماتها مرحلته النهائية.

المصدر: تاس