كندا..رئيس شركة يستقيل من عمله بعد سفره وزوجته للحصول على لقاح كورونا بشكل أسرع

استقال رود بيكر، الرئيس التنفيذي لشركة "Great Canadian Gaming Corp"، التي تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار بعد اتهامه هو وزوجته، بتضليل السلطات للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

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وسافر رود بيكر، وزوجته، كاترينا، إلى منطقة "يوكون" بشمال كندا، من أجل التطعيم ضد كورونا بسرعة أكبر، حيث أن بيانات المنطقة، التي تضم العديد من السكان الأصليين، تظهر أن لديها معدل تطعيم أسرع من باقي أنحاء كندا.

من جانبه، أعرب وزير خدمات المجتمع في يوكون، جون ستريكر، عن استيائه قائلا: "أنا غاضب من هذا السلوك الأناني".

وأضاف: "لم نتخيل أن شخصا ما سيذهب الى هذا النوع من التضليل او الخداع".

كما كتبت أنجيلا ديميت، رئيسة الأمة الأولى في وايت ريفر، على صفحتها في فيسبوك: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الأفراد الذين يعرضون كبار السن والأشخاص المستضعفين للخطر، جراء القفز على الدور لأغراض أنانية".

وكان رود بيكر، وزوجته، قد تظاهرا على أنهما عمال منزل، في حين تم اكتشافهما فقط بعد أن طلبا نقلهما إلى المطار مباشرة بعد التطعيم، الأسبوع الماضي، في قرية بيفر كريك الصغيرة، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم تغريم بيكر وزوجته لاحقا، بسبب فشلهما في عزل أنفسهما لمدة 14 يوما، بعد وصولهما إلى يوكون، قادمين من مدينة فانكوفر.

المصدر: "BBC"