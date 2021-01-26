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لافروف: مهتمون بالأمن في منطقة الخليج وبعودة جميع الأطراف إلى تطبيق الاتفاق النووي الإيراني

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لافروف: مهتمون بالأمن في منطقة الخليج وبعودة جميع الأطراف إلى تطبيق الاتفاق النووي الإيراني
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في منطقة الخليج، والتسوية في أفغانستان، وكذلك الوضع في قره باغ.

وأكد وزير الخارجية الروسي خلال استقباله نظيره الإيراني في موسكو، اليوم الثلاثاء، رغبة موسكو وطهران في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.

وقال لافروف إن "من أكثر الموضوعات الملحة اليوم إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني. ونحن وإيران مهتمون بصدق بالعودة إلى التنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة".

المدصر: نوفوستي

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