مصدر حكومي فرنسي: لا حاجة لاتخاذ قرار بشأن إغلاق وطني جديد في هذه المرحلة

أكدت وزيرة الحكومة الفرنسية، أغنيس بانيير روناتشر، اليوم الثلاثاء، أنه لا حاجة للحكومة الفرنسية لاتخاذ قرار بشأن إغلاق وطني جديد (في مواجهة جائحة كورونا)، في هذه المرحلة.

إقرأ المزيد

وأشارت روناتشر إلى أن الحكومة الفرنسية "لا تزال تقيّم نتائج حظر التجول الليلي الحالي".

وقالت لتلفزيون "بي إف إم": "على حد علمي، واستنادا إلى البيانات المتوفرة لدينا، لا يوجد سبب في هذه المرحلة لاتخاذ قرار بشأن الإغلاق".

وكانت فرنسا قد فرضت حظر تجول من الساعة الـ6 مساء، حتى الـ6 صباحا، بالرغم من أن بعض الأطباء والمسعفين طالبوا بإغلاق وطني جديد، لاحتواء فيروس كورونا.

وفي إطار عواقب فرض الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا بدول القارة الأوروبية، شهدت عدة مدن هولندية أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، أمس الاثنين، خلال مظاهرات منددة بحظر التجول الذي فرض منذ يوم السبت لمكافحة تفشي وباء كورونا، حيث شددت الحكومة الإغلاق من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4:30 صباحا، ودخل حظر التجول حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.

المصدر: "AP" + "رويترز"