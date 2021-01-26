يديعوت أحرنوت: تدهور كبير في صحة أكبر أسير فلسطيني أصيب بكورونا بعد مخالطة سجان يحمل الفيروس

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الحالة الصحية للأسير الفلسطيني، فؤاد الشوبكي، تدهورت بشكل كبير بسبب مضاعفات كورونا، بعد إصابته بالفيروس أثر مخالطته سجانا إسرائيليا حاملا للفيروس.

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وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن صحة الأسير المعتقل منذ 17 عاما، وهو الأكبر سنا بين السجناء (82 عاما) تدهورت بعد إصابته بالوباء، وذلك لأنه مريض بالسرطان.



وأضافت أن الشوبكي، أصيب بعد مخالطته لسجان إسرائيلي مصاب، وذلك خلال عملية نقله لأحد المستشفيات الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، عقدت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وقفات تضامنية مع الأسير الشوبكي، وطالبت بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين أصيبوا بكورونا، قبل بدء مصلحة السجون الإسرائيلية، بحملة تطعيم الأسرى.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"