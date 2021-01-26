جنوب إفريقيا تناشد الدول الغنية الكف عن اكتناز لقاحات كورونا

حث سيريل رامابوسا، رئيس جنوب إفريقيا، الدول الغنية على الكف عن تخزين المزيد من لقاحات كورونا التي طلبتها ولكنها لا تحتاجها على الفور، داعيا دول العالم العمل معا لمكافحة الجائحة.

وقال رامابوسا في اجتماع عبر الفيديو كونفرس في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس: "نريد من الذين يكنزون اللقاحات أن يتركوها كي تحصل عليها دول أخرى".

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وأضاف: "الدول الغنية في العالم اشترت كميات كبيرة من اللقاحات.. حتى أن بعض الدول اشترت أربعة أمثال ما تحتاجه شعوبها.. مما يؤدي إلى استبعاد دول أخرى.. لن ننعم جميعا بالأمان إذا تمكنت دولة من تطعيم سكانها ولم تتمكن دولة أخرى من ذلك".

وقال رامابوسا، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي، إن "الدول الإفريقية تريد أن تكون لديها القدرة على الوصول إلى اللقاحات بنفس السرعة التي لدى دول أخرى".

وتفشي الجائحة في دولة جنوب إفريقيا هو الأسوأ في القارة الإفريقية التي تواجه صعوبات في الحصول على ما يكفي من اللقاحات لبدء حملات تطعيم لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

المصدر: رويترز