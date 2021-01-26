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رئيس طاجيكستان يدعو مواطنيه للحذر بعد عدم تسجيل إصابات رسميا منذ أسبوعين

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رئيس طاجيكستان يدعو مواطنيه للحذر بعد عدم تسجيل إصابات رسميا منذ أسبوعين
Reuters
أرشيف
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أعلن رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمن، الانتصار على فيروس كورونا في البلاد .

وقال إمام علي رحمن في رسالته إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد فيروس كورونا في طاجيكستان الآن ، لقد دمرناه بالكامل".

وأشار الرئيس إلى أنه يتوجب، رغم ذلك، على المرء أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالاجراءات اللازمة.

في اليوم السابق، أفادت وزارة الصحة بطاجيكستان بأنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 15 يوما.

المصدر: سبوتنيك

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