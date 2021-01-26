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الولايات المتحدة وكندا ترصدان قاذفتين روسيتين في ألاسكا

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الولايات المتحدة وكندا ترصدان قاذفتين روسيتين في ألاسكا
Reuters
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قالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي المشتركة للولايات المتحدة وكندا (NORAD) إنها تعقبت قاذفتين روسيتين من طراز Tu-142 بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وقالت القيادة على موقعها في "تويتر": "رصدت قيادة الدفاع الجوي والفضائي المشتركة للولايات المتحدة وكندا قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز تو-142 وتعقبتهما بعد دخولهما إلى منطقة مراقبة الدفاع الجوي في ألاسكا".

وأكدت القيادة أن القاذفتين لم تنتهكا المجال الجوي للولايات المتحدة أو لكندا، وحلقتا في المجال الجوي الدولي.

المصدر: نوفوستي

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