الولايات المتحدة وكندا ترصدان قاذفتين روسيتين في ألاسكا

قالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي المشتركة للولايات المتحدة وكندا (NORAD) إنها تعقبت قاذفتين روسيتين من طراز Tu-142 بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وقالت القيادة على موقعها في "تويتر": "رصدت قيادة الدفاع الجوي والفضائي المشتركة للولايات المتحدة وكندا قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز تو-142 وتعقبتهما بعد دخولهما إلى منطقة مراقبة الدفاع الجوي في ألاسكا".

وأكدت القيادة أن القاذفتين لم تنتهكا المجال الجوي للولايات المتحدة أو لكندا، وحلقتا في المجال الجوي الدولي.

المصدر: نوفوستي