الإنفاق العسكري العالمي في نمو مطرد منذ 7 سنوات وبلغ 1.9 تريليون دولار سنة 2020

كشفت دراسة نشرها مركز المعلومات والتحليل "جانيس" (janes)، أن الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2020 زادا بنسبة 1.9% وبلغ 1.93 تريليون دولار، وأظهر نموا مطردا منذ 7 سنوات.

ووفقا للتقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء، فإن الانفاق العسكري في العالم للسنة الماضية زادا بنحو 180 مليار دولار عن مؤشرات عام 2010، والذي كان 1.75 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، توقع الخبراء أن الانفاق العسكري العالمي سيشهد تباطؤا في عام 2021، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال الخبراء إنه "من المحتمل أن تقوم جميع المناطق، باستثناء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، بإجراء تخفيضات في الإنفاق العسكري في عام 2021.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يصل الانفاق العسكري العالمي السنة القادمة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013.

المصدر: تاس