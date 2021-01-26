قائمة بالدول الأكثر تضررا من وباء كورونا بعدد الوفيات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 99.6 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 99.674.951، وإجمالي الوفيات 2.139.183.

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وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس عند 420963 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات فيها بلغ 25.272.812.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات عند 217664، وإجمالي الإصابات 8.871.393.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 153470، وإجمالي إصابات 10.667.736.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات عند 150273، وإجمالي الإصابات 1.763.219.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات عند 98723، وإجمالي إصابات 3.680.101.

وسادسا إيطاليا عند إجمالي وفيات 85881، وإجمالي إصابات 2.475.372.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات عند 73636، وإجمالي إصابات عند 3.116.355.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 68841، وإجمالي إصابات عند 3.698.246.

تلتها إيران بإجمالي وفيات 57481، وإجمالي إصابات 1.379.286.

وفي المرتبة العاشرة إسبانيا بإجمالي وفيات 56208، وإجمالي إصابات عند 2.593.382.

المصدر: نوفوستي