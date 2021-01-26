اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ الأمريكي تصادق على تسمية بلينكن وزيرا للخارجية

صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين على تسمية أنتوني بلينكن وزيرا جديدا للخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.

وصوت 15 عضوا في اللجنة لصالح بلينكن، بينما عارض 3 أعضاء فقط تعيينه في المنصب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية هذا الأسبوع.

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وأعرب السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز عن أمله بأن يتم إقرار تعيين بلينكن يوم الثلاثاء. وقال إن "العالم يحترق الآن والأزمات تضغط في كل منطقة وكل نصف الكرة الأرضية".

ومن المتوقع أن يمر تعيين بلينكن في مجلس الشيوخ بسهولة، إذ أنه تحت سيطرة الديمقراطيين الآن.

وكان بلينكن ثاني أكبر مسؤول في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ويؤدي المدير السابق لمعهد الخدمة الخارجية دانييل سميث مهام وزير الخارجية في الوقت الحالي.

المصدر: "رويترز"