 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير إسرائيلي زار السودان الاثنين

إصابة 200 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي بكورونا

أخبار العالم

إصابة 200 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي بكورونا
Reuters
عناصر الحرس الوطني الأمريكي أمام مبنى الكابيتول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmuv

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال وليام ووكر، أن حوالي 200 عنصر من عناصر الحرس ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويخضعون حاليا للعلاج.

وأعرب ووكر عن انزعاجه من تسجيل هذا العدد من الإصابات، مؤكدا أن كافة العناصر كانوا يتبعون بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتجنب انتشار انتقال العدوى أثناء انتشارهم في واشنطن.

بدوره، قال رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون إن 200 من أصل 25000 حارس مصاب، أي "أقل من واحد بالمائة".

يذكر أنه تم حشد الآلاف من الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في أوائل الشهر الحر ولتأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا