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طهران: العثور على جثث 5 إيرانيين لقوا مصرعهم في تركيا

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طهران: العثور على جثث 5 إيرانيين لقوا مصرعهم في تركيا
Reuters
علم إيران
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن العثور على جثث خمسة إيرانيين لقوا مصرعهم جراء انهيار ثلجي في تركيا، مشيرة إلى أنه سيجري نقلهم إلى البلاد بعد تنفيذ الترتيبات المعتادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح حول مصير الإيرانيين المفقودين على الحدود التركية: "للأسف أفادت أحدث التقارير أن خمسة أشخاص قد فقدوا حياتهم جراء انهيار ثلجي. بالطبع، تم العثور على جثثهم، والتي سيتم نقلها إلى البلاد بعد الترتيبات المعتادة".

وتابع: "مسؤولو الحدود يؤكدون دوما أنه على رعايا بلادنا أن يمتنعوا عن عبور الحدود بشكل غير قانوني حتى لا يقعوا في الوضع المؤسف الذي وقع فيه هؤلاء الخمسة، وذلك نظرا إلى الوضع في هذه المنطقة".

المصدر: "فارس"

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