القنصلية الروسية في اسطنبول تكشف عن حالة 3 مواطنين روس مصابين جراء اعتداء بسكين

كشفت القنصلية الروسية في اسطنبول التركية، اليوم الاثنين، عن حالة 3 مواطنين روس تعرضوا لاعتداء على يد رجل مسلح بسكين.

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وأخبرت القنصلية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنها "توجهت إلى الأجهزة الأمنية التركية بطلب تقديم معلومات مفصلة عن الحادث". وتابعت أن لديها معلومات عن توقيف المشتبه بارتكابه الاعتداء. أما المواطنون الروس المجني عليهم فأصيب اثنان منهم بجراح متفاوتة الخطورة ويبقيان تحت إشراف طبي، "أما المواطن الثالث فحالته لا تثير مخاوف ويمكن أن يغادر المستشفى في أقرب وقت".

وأضافت القنصلية أنها تتابع الوضع وحالة المواطنين الروس المصابين من كثب.

وعلم سابقا أن المشتبه بارتكابه الاعتداء على المواطنين الروس الثلاثة (وهم امرأتان ورجل) في منطقة بشكتاش في اسطنبول هو جامع قمامة. وذكرت الشرطة التركية أنها ألقت القبض عليه، مضيفة أن الرجل يعاني من مشاكل نفسية وله سجل قضائي كبير.

المصدر: "تاس"