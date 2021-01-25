تقارير: جائحة كورونا دمرت 225 مليون وظيفة عالميا والأثرياء أصبحوا أكثر ثراء

قالت منظمتا العمل الدولية و"أوكسفام" في تقريرين منفصلين إن جائحة كورونا دمرت ما لا يقل عن 225 مليون وظيفة في العالم، وفي الوقت نفسه أصبح الأثرياء أكثر ثراء.

ووجدت منظمة العمل الدولية أن "تدمير الوظائف قد أثر بشكل غير متناسب على الوظائف منخفضة الأجر والتي تتطلب مهارات متدنية، مما يشير إلى خطر حدوث انتعاش غير متكافئ، مما يؤدي إلى استمرار عدم المساواة في السنوات القادمة".

كما ذكرت أنه تم فقدان 8.8 في المائة من ساعات العمل العالمية العام الماضي، مشيرة إلى أنها وجدت "اضطرابا غير مسبوق" في أسواق العمل العالمية وأن النساء والشباب هم الأكثر تضررا.

ووفقا لتقرير آخر صدر من قبل منظمة "أوكسفام" غير الربحية لمكافحة الفقر، فقد ارتفعت الثروة المجمعة لأغنى 10 رجال في العالم بأكثر من 500 مليار دولار منذ بدء الأزمة وهو ما يكفي لتلقيح الكوكب بأكمله ضد كورونا.

وقالت إنه بالنسبة للانتعاش الاقتصادي، فقد يستغرق عقدا على الأقل حتى يتعافى أفقر الناس في العالم من تأثير الأزمة الصحية في حين أن أغنى 1000 شخص قد عوضوا خسائرهم بالفعل، بينما يكسب أغنى 10 أشخاص أكثر من 500 مليار دولار وسط الوباء.

المصدر: "واشنطن بوست"