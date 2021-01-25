قائد الجيش الإيراني يتفقد مواقع الدفاع الجوي في جزر متنازع عليها مع الإمارات

تفقد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، مواقع الدفاع الجوي في جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى بالخليج.

إقرأ المزيد

وأفادت قناة "العالم" بأن موسوي "زار مجموعة الشهيد اسماعيليان للدفاع الجوي في بندر لنكه حيث تفقد المجموعة الدفاعية والجزر الثلاث واطلع على الاستعداد القتالي والقدرة التشغيلية لهذه الوحدة".

وخلال جولة التفقد، قال موسوي "إن منطقة الدفاع الجنوبية الشرقية هي إحدى نقاط الدفاع الإستراتيجية والحساسة في شبكة الدفاع المتكاملة"، مؤكدا على ضرورة "مراقبة جميع تحركات العدو بمزيد من الدقة والحساسية".

وتطالب الإمارات منذ مطلع سبعينات القرن الماضي بالجزر الثلاث، وتعتبرها محتلة من إيران.

المصدر: قناة "العالم"