"العدل الأمريكية" تحقق في احتمال سعي مسؤولين بالوزارة لدعم ترامب في قلب نتائج الانتخابات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل ستحقق فيما إذا كان أي مسؤول في الوزارة سعى لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وقالت هيئة الرقابة في بيان إن مكتب المفتش العام مايكل هورويتز "أطلق تحقيقا حول ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل قد شارك في محاولة غير لائقة لجعل الوزارة تسعى لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

ويأتي التحقيق في أعقاب تقارير من صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" تفيد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب حاول استخدام وزارته للطعن في نتائج الانتخابات.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في إدارة ترامب أن الأخير خطط في الأسابيع الأخيرة لتغيير وزير العدل بشخص آخر لتغيير نتائج الانتخابات.

وذكرت المصادر أن ترامب خطط مع جيفري كلارك، أحد المسؤولين في وزارة العدل، لإزاحة وزير العدل جيفري روزين وتعيين شخص آخر أكثر ولاء، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، دعا هورويتز إلى فتح تحقيق في هذا الشأن، وكتب في تغريدة على "تويتر" أنه "من غير المعقول أن يتآمر زعيم وزارة العدل في إدارة ترامب لتقويض إرادة الشعب".

المصدر: "سي إن إن"