تقارير: الشرطة الأمريكية قتلت أكثر من 100 أعزل من أًصول إفريقية منذ 2015

توصل تحقيق أجرته الإذاعة الوطنية العامة NPR، إلى أن 135 شخصا من أصول إفريقية قتلوا على أيدي عناصر الشرطة الأمريكية منذ العام 2015.

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها NPR أن 75% من الضباط المتورطين في عمليات القتل، كانوا من البيض وقد تمت إدانة العديد منهم إلا أنهم احتفظوا بوظائفهم.

وقال التقرير إن 19 من الضباط المتورطين في إطلاق النار على الرجال السود العزل كانوا من المبتدئين و6 ضباط لهم ماضي بتعاطي المخدرات والعنف المنزلي، مشيرا إلى أنه إجمالا أسفرت عمليات القتل عن صدور 30 حكما على الأقل و142 مليون دولار مقابل تسويات مع عشرات المطالبات التي لا تزال معلقة.

المصدر: NPR