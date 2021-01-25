رئيسة حكومة ولاية ألمانية تعارض وقف مشروع "السيل الشمالي 2" بسبب قضية نافالني

أعربت مانويلا شفيزيغ، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورغ فوربومون الألمانية، عن معارضتها لدعوات إلى وقف مشروع "السيل الشمالي 2" بسبب اعتقال الناشط المعارض أليكسي نافالني في روسيا.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات متلفزة قالت رئيسة حكومة الولاية التي يفترض أن يمتد إليها الأنبوب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، في إطار مشروع "السيل الشمالي"، إنها تدعم كليا موقف حكومة بلادها الداعي إلى الإفراج عن نافالني وأنه "من الواضح تماما أن حرية المظاهرات ضرورية ويجب أن تكون سلمية".

وتابعت المسؤولة: "لكنني أقول أيضا إن على أولئك الذين كانوا يعارضون مشروع مد أنبوب الغاز منذ البداية ألا يستغلوا الوضع الراهن لإيقاف المشروع، إذ من الأهمية أن تبقى ألمانيا في حوار مع روسيا، خاصة في هذه الأزمنة العصيبة"، مضيفة أن هذا الشعور تتقاسمه معها الغالبية الساحقة من سكان ولايتها.

وقد دعا بعض الساسة الألمانيين على خلفية اعتقال نافالني، إلى وقف تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: "سبوتنيك"