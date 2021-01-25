بوتين يبحث مع رئيس المكسيك المصاب بكورونا توريد "لقاح سبوتنيك V" الروسي لبلاده

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره المكسيكي، أندريس مانويل أوبرادور، الذي يتلقى حاليا العلاج من فيروس كورونا، مسألة توريد لقاح "سبوتنيك V" المطور في روسيا إلى المكسيك.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وأوبرادور أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، حيث أكدا على "الطابع البناء ومتبادل المنفعة للعلاقات الروسية المكسيكية، التي تتطور بنجاح في اتجاهات متعددة".

وأضاف الكرملين أنه جرى خلال المكالمة "بحث مفصل للقضايا الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وضمان الأمن الوبائي"، مؤكدا أن الطرفين ناقشا "مسائل تنظيم توريدات اللقاح الروسي سبوتنيك V إلى المكسيك، فضلا عن تدريب الخبراء الطبيين المكسيكيين المختصين في هذا المجال في روسيا".

وذكر البيان أن بوتين أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل والتام لأوبرادور، فيما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

وسبق أن أكدت المكسيك أنها تنتظر وصول أول دفعة من "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، إلى البلاد خلال أسبوع، مبينة أن الشحنة ستضم 400 ألف جرعة من المصل.

إلا أن السلطات المكسيكية، التي أطلقت حملة التلقيح ضد المرض في 13 يناير وتعتمد حاليا المصل الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لم تصدر حتى الآن مصادقة رسمية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي.

المصدر: RT