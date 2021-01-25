أستراليا توافق على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا

وافقت أستراليا على استخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بعد أن أعلنت شركة" استرازينيكا" عن تأخير في إمداداتها العالمية الأولية.

وقال وزير الصحة غريغ هانت إنه من المتوقع أن تبدأ حملة التلقيح في أواخر فبراير، مبينا أنه تمت الموافقة على تقديم اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق عبر جرعتين.

وذكر أن شركة "فايزر" أبلغت الحكومة الأسترالية أنها تتوقع استمرار العرض لكنها ستقدم توجيهات الإنتاج العالمي "في منتصف فبراير حتى شهر مارس وما بعده على أساس أسبوعي".

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن الجهة المنظمة الطبية في البلاد كانت من أولى الشركات في العالم التي استكملت الموافقة الشاملة على لقاح "فايزر"، مشيرا إلى مرور عام على اكتشاف أول حالة محلية لفيروس كورونا.

وأبلغت "استرازينيكا" مسؤولي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي أنها ستخفض شحنات لقاحها إلى التكتل بنسبة 60% في الربع الأول بسبب مشاكل الإنتاج.

المصدر: "الإندبندنت"