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ماكرون: تحركات في أوروبا للسيطرة على جائحة كورونا

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ماكرون: تحركات في أوروبا للسيطرة على جائحة كورونا
Reuters
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن أوروبا ككل تتحرك نحو وضع ضوابط أفضل للحد من جائحة كوفيد-19.

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وقال ماكرون أمام قمة "اختر فرنسا" الاستثمارية: "في كل مكان في أوروبا، نتحرك في الأسابيع المقبلة من أجل تبني استراتيجيتنا للسيطرة بشكل أفضل على الجائحة".

وتدرس حكومة ماكرون حاليا ما إذا كانت ستفرض عزلا عاما ثالثا على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تحديد الأربعاء موعدا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء لبحث هذا الموضوع.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أمس الأحد، عن إمكانية لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل، في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المشدد نتائج ملموسة في خفض معدل الإصابات اليومية بكورونا.

المصدر: رويترز

 

 

 

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