غني: إدارة بايدن تراجع الاتفاق بين واشنطن و"طالبان"

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ستراجع الاتفاق الموقع مطلع العام الماضي بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

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ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن الرئيس غني قوله، أثناء اجتماع لمجلس الوزراء إن "فصلا جديدا" قد فتح في العلاقات بين كابل وواشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعترف بأفغانستان كشريك جوهري لها.

وشدد الرئيس الأفغاني على أن الولايات المتحدة تراجع على وجه عاجل الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جونالد ترامب، مع حركة "طالبان"، وذلك تمهيدا لبدء مشاورات بينها وبين كابل للتوصل إلى خارطة طريق مشتركة في عملية السلام في أفغانستان، "مع أخذ هذا الاتفاق بعين الاعتبار".

من جانبه، أكد محمد نعيم، المتحدث باسم فريق "طالبان" المفاوض، لـ "طلوع نيوز"، وفاء الحركة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق مع واشنطن، معربا عن تطلعها إلى أن "يفي الطرف الآخر بالتزاماته".

وفي 29 فبراير العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع ممثلي المكتب السياسي لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من أفغانستان خلال 14 شهرا. مقابل ضمان الحركة عدم استخدام أراضي البلاد لعمليات تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر: طلوع نيوز + تاس