تقارير: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يفرض على الحكومة شراء منتجات مصنعة محليا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيوقع اليوم الإثنين، على أمر تنفيذي يفرض على الحكومة شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، ستشمل السياسات الجديدة تشديد قواعد المشتريات الحكومية لجعل من الصعب على الوكالات الفيدرالية شراء المنتجات المستوردة، كما سيضمن الأمر التنفيذي ضمان إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعلومات اللازمة للمشاركة في المزايدات الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن مبادرة بايدن لشراء المنتجات الأمريكية لها أوجه تشابه مع السياسة التفضيلية للمنتجات الأمريكية التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كانت جزءا من سياسة "أمريكا أولا" والتي تميزت بحروب الرسوم الجمركية مع الصين وشركاء تجاريين آخرين.

هذا وتتم مراقبة سياسة بايدن لشراء المنتجات الأمريكية عن كثب من قبل حلفاء أمريكا الذين يأملون في إقامة علاقات تجارية أكثر ودية مما كانت عليه خلال إدارة ترامب.

وكان وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، قال لهيئة الإذاعة الكندية يوم أمس الأحد إن رئيس الوزراء جاستين ترودو نقل مخاوف البلاد بشأن برنامج Buy American إلى بايدن خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة جمعت قادة أمريكا الشمالية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"