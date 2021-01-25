وسائل إعلام هندية وصينية: ما حدث بين القوات الصينية والهندية يوم 20 يناير شجار وليس اشتباكات مسلحة

وصفت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الأخبار التي تداولتها قبل ساعات وسائل إعلام في الهند عن اشتباكات مسلحة هندية صينية جرت الأسبوع الماضي في شمال إقليم سكيم الحدودي بـ: "المزيفة".

وقالت الصحيفة الصينية إن ما ورد عن هذه التقارير الإعلامية الزاعمة أن الجيشين الصيني والهندي تَواجها في "اشتباكات قبل 3 أيام خلَّفت جرحى لدى الطرفين" هي "أخبار مزيفة". وأضافت أنه، حسب مصادرها في بكين، لا يوجد أثر في تقييدات الجيش الصيني لهذا الحادث ولا يمكنه أن يحدث دون أن تسجله تقاريره العسكرية. في الوقت ذاته، رفض وزير الخارجية الصيني قبل ساعات التعليق في ندوة صحفية على هذا الأخبار قائلا: "ليس لدي معلومات لكم بهذا الشأن".

وأوضحت الصحيفة الصينية أن التركيز يجري خلال الأيام الأخيرة لدى القادة العسكريين الهنديين والصينيين على المحادثات من أجل حل الخلافات بشأن منطقة "لاداخ" الحدودية مثلما حدث أمس الأحد في الجولة التاسعة من التفاوض بهذا الشأن، ولا يركزون على افتعال "اشتباكات حدودية جديدة" على حد تعبيرها.

غير أن "غلوبل تايمز" أكدت وقوع "احتكاكات" بين عناصر الجيشين على الحدود نافية وقوع جرحى. كما نقلت عن قيادة الجيش الهندي توضيحها بالقول "وقعت مواجهة صغيرة في منطقة ناكولا بإقليم سيكيم يوم 20 يناير 2021 وتم حلها القادة المحليين (...) ويُطلب من وسائل الإعلام الامتناع عن التضخيم والمبالغة في تقارير غير صحيحة في الواقع".

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وكانت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، من بين وسائل إعلام هندية أخرى، قد قالت صباح الاثنين إن مصادر أخبارها عن الاشتباكات المزعومة مصدرها "مسؤولون" في السلطة الهندية دون تحديدها قبل أن تتراجع لاحقا لتصف ما جرى بين القوات الهندية ونظيرتها الصينية بـ: "الشّجار".

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية/ صحيفة "Hindustan" الهندية