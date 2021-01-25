المفوضية الأوروبية توصي بإجراءات محددة للقادمين من دول العالم الثالث

أوصت المفوضية الأوروبية بتوحيد الشروط للمسافرين القادمين من دول العالم الثالث إلى الأراضي الأوروبية، وإلزامهم بإجراء اختبار فحص فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في مؤتمر صحفي في بروكسل، "حاليا، لا توجد قواعد أوروبية موحدة لأولئك الذين يدخلون أراضي الاتحاد الأوروبي، تعمل كل دولة وفقا لقواعدها الخاصة، على الدول الأعضاء إلزام المسافرين القادمين من دول العالم الثالث (الدول النامية) بتقديم اختبار PCR سلبي إلزامي. ومن الضروري ان يكون الاختبار قبل 72 ساعة على الأقل من الرحلة ".

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وأضافت المفوضية الأوروبية أيضا أنه من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بشكل فعال، تحتاج الدول الأعضاء إلى تطوير واعتماد استبيان واحد للمسافرين القادمين.

ووفقا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، يجب أن تتاح الفرصة لسكان الاتحاد الأوروبي العائدين من الدول النامية لإجراء اختبار عند الوصول، مع الحجر الإلزامي.

المصدر: "نوفوستي"