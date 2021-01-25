 
مباشر

المفوضية الأوروبية توصي بإجراءات محددة للقادمين من دول العالم الثالث

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توصي بإجراءات محددة للقادمين من دول العالم الثالث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmra

أوصت المفوضية الأوروبية بتوحيد الشروط للمسافرين القادمين من دول العالم الثالث إلى الأراضي الأوروبية، وإلزامهم بإجراء اختبار فحص فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في مؤتمر صحفي في بروكسل، "حاليا، لا توجد قواعد أوروبية موحدة لأولئك الذين يدخلون أراضي الاتحاد الأوروبي، تعمل كل دولة وفقا لقواعدها الخاصة، على الدول الأعضاء إلزام المسافرين القادمين من دول العالم الثالث (الدول النامية) بتقديم اختبار PCR سلبي إلزامي. ومن الضروري ان يكون الاختبار قبل 72 ساعة على الأقل من الرحلة ".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله

وأضافت المفوضية الأوروبية أيضا أنه من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بشكل فعال، تحتاج الدول الأعضاء إلى تطوير واعتماد استبيان واحد للمسافرين القادمين.

ووفقا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، يجب أن تتاح الفرصة لسكان الاتحاد الأوروبي العائدين من الدول النامية لإجراء اختبار عند الوصول، مع الحجر الإلزامي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا