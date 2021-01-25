القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد وصوله أبوظبي: أنا بمهمة تاريخية

وصف القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، إيتان نائيه، مهمته الدبلوماسية في الإمارات بأنها "تاريخية ومثيرة للمشاعر".

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ونقل موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تغريدة في "تويتر" عن نائيه قوله: "أنا في مهمة تاريخية، مثيرة للمشاعر".

وأضاف: "وصلت إلى أبوظبي وفي جعبتي رسالة سلام وتطبيع كامل وتنمية وإقامة علاقات طويلة الأمد في المجالات كافة، ليست هناك حدود لإمكانيات التعاون بين إسرائيل والإمارات".

القائم باعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات إيتان نائيه: "أنا في مهمة تاريخية، مثيرة للمشاعر. وصلت الى أبوظبي وفي جعبتي رسالة سلام وتطبيع كامل وتنمية وإقامة علاقات طويلة الأمد في كافة المجالات. ليس هناك حدود لإمكانيات التعاون بين إسرائيل والإمارات"@AmbassadorNaehpic.twitter.com/NWp3KFwhyY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 25, 2021

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، عن افتتاح سفارة بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي.

المصدر: RT