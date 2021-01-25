الصين تعلن العثور على جثث 10 من عمال منجم شاندونغ غداة إنقاذ 11 آخرين

أعلنت بكين وفاة 10 من العمال العالقين منذ 10 يناير في منجم ذهب بإقليم شاندونغ غداة إنقاذها 11 آخرين وإخراجهم إلى سطح الأرض، فيما اعتبر عامل واحد في عداد المفقودين والبحث جار عنه.

وإثر النهاية السعيدة أمس الأحد بعد الظهر لمجموعة من 11 عاملا نجحت فرق الإغاثة في تحديد مكانهم والتواصل معهم، عبر فتحات صغيرة داخل منجم شيتشيا بشاندونغ وإمدادهم بالغذاء والدواء ليصمدوا قبل التوصل إلى انتشالهم، تبينَ أن 10 آخرين في بقعة أخرى بأعماق المنجم المنفجِر قد توفوا بعد أسبوعين من انسداد كافة المنافذ أمامهم وبقائهم دون غذاء وماء ولا دواء.

وحسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، فقد تم العثور على جثثهم كاملة مثلما أكد لها قائد فرق الإغاثة دو بينغجيان الذي أوضح أن حالة بعض الجثث تشير إلى وفاة أصحابها جوعا وآخرين متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها خلال انفجار المنجم.

و بعد إعلان وفاتهم، وقف جميع عناصر الإنقاذ والصحفيين والمسؤولين دقيقة صمت ترحما على أرواحهم في أجواء حزينة خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم الاثنين بهذا الشأن.

وقد انفجر منجم شيتشيا للذهب يوم 10 يناير الماضي وبداخله 22 عاملا بقوا محاصرين بين الحجارة والركام إلى غاية تمكن فرق الإغاثة والعمال، الـ 600 في مجملهم الذين تم تجنيدهم ميدانيا، من إنقاذ 11 عاملا مساء أمس الأحد على أمل العثور على آثار العامل الذي ما زال في عداد المفقودين.

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المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية