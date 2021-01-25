"دومنيون" ترفع دعوى قضائية بقيمة 1.3 مليار دولار ضد محامي ترامب

رفعت شركة "دومنيون" المصنعة لأنظمة التصويت دعوى قضائية بقيمة 1.3 مليار دولار ضد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ، متهمة إياه بنشر مزاعم كاذبة عن الشركة.

وتأتي الدعوى لتقديم جوليان مزاعم بشأن تزوير انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2020 التي اعتمدت نتائجها على عمل أجهزة شركة "دومنيون"، بحسبما أظهرت وثائق المحكمة اليوم الاثنين.

ورفعت دومنيون دعاوى قضائية في وقت سابق ضد حملة ترامب، ومحامية حملة ترامب السابقة، سيدني باول، التي اتهمتها الشركة أيضا بنشر نظريات مؤامرة كاذبة حول الانتخابات التي خسرها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "devdiscourse"